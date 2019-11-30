Полковника СК задержали при получении крупной взятки на Урале

Правоохранительные органы задержали первого замначальника главка Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко, сообщили в СК России.

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали полковника СК в момент, когда ему передавали взятку размером в 18 млн рублей. Вместе с ним находился адвокат из Владимирской области. В обмен на деньги Бусылко должен был поспособствовать отмене постановления о прекращении уголовного дела. Его обвинили в получении взятки, а второго фигуранта в посредничестве во взяточничестве.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Бусылко поместили в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-сотрудника МРЭО Ленобласти осудили на 4 года: он выдавал права за взятки.