Экс-сотрудника МРЭО Ленобласти осудили на 4 года: он выдавал права за взятки

Бывший работник Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) Ленинградской области выдал права без экзаменов шести людям.

Об обвинительном заключении сообщили в четверг, 28 ноября, в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ. Злоумышленник действовал в городе Приозерск с июля 2017 ода по март 2018. Таким образом, за девять месяцев он получил взятки от шести людей, которым выдал водительские права.

Он также возвращал права автомобилистам, утратившим их вследствие нарушений. Кроме того, бывшего инспектора обвиняют в пяти эпизодах служебного подлога: он преднамеренно внес в документацию ложные сведения, заверив их своей подписью. Суд приговорил нарушителя к 4 годам в колонии общего режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осудили генерального директора компании, укравшей с банковской карты сотрудника 11 млн рублей.