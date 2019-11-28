В Петербурге глава компании, укравшая у сотрудника 11 млн рублей, отправится за решетку

Генеральный директор компании ООО «Арс Легис» проведет в заключении 2,5 года за крупное мошенничество с деньгами подчиненных.

Как установило следствие, в декабре 2012 года обвиняемая узнала PIN-код банковской карты сотрудника под предлогом помощи с её активацией. Затем мошенница настроила автоматические денежные переводы на свой телефон. Владельцу карты она объяснила, что банк не предусматривает наличие SMS-оповещений о совершенных операциях.

За десять месяцев предпринимательница получила 10,9 миллионов рублей со счета подчинённого. Однако подсудимая отрицает свою вину. Она рассказала, что часть зарплаты выплачивалась «по-серому», и для этих целей использовалась карта финансового директора компании, о чем он был оповещен. Но доказать свою версию подсудимая не смогла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга двое мошенников обокрали пенсионера на миллион рублей.