Доверчивый пенсионер передал мошенникам миллион на Фонтанке

В Пушкинском районе Петербурга задержаны двое мужчин 34 и 38 лет. Их подозревают в хищении более 1 млн рублей у пенсионера.

Полиция установила, что хищение произошло во дворе дома 90 по набережной реки Фонтанки 12 ноября. Мужчины подошли к 83-летнему местному жителю и попросили помочь с переводом денежных средств.

Пенсионер перевел неизвестным более миллиона рублей. Вернуть деньги злоумышленники пообещали с учетом вознаграждения — 1,5 млн. Однако средства на счет пенсионера так и не пришли.

Подозреваемых удалось задержать на Парковой улице в Пушкине. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Расследование продолжаются. Устанавливается причастность мужчин к аналогичным эпизодам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерку развели на покупку медикаментов на 600 тыс. рублей.