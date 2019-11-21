Пенсионерку в Петербурге развели на покупку лекарств на 600 тысяч

Пенсионерку в Петербурге развели на покупку лекарств на 600 тысяч
Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Петербурга 80-летняя женщина стала жертвой мошенничества. Пенсионерка отдала 600 тыс. рублей за медикаменты.

Петербурженка обратилась в полицию 20 ноября. Она сообщила, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником медицинской клиники и спросил её историю болезни. Некоторое время спустя с ней связался другой человек. Он проконсультировал её по состоянию здоровья и назначил лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Медикаменты пенсионерке доставили на квартиру. Курьеру она передала 600 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Подозреваемые разыскиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 79-летняя пенсионерка приобрела биологически активные добавки (БАДы) на 254 тыс. рублей.

лекарства мошенничество новости спб пенсионерка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Невском районе воры вынесли из квартиры 10 миллионов рублей
Ремонтников «Л’Этуаля» оштрафовали за незаконную свалку на ...
«Еврострой» выкупил аварийные здания на Малом проспекте Петроградки
Попытка экс-доцента Соколова свести счеты с жизнью оказалась на видео
Прокладка водопровода ограничит движение на трех улицах Петербурга
Вскрылись новые хищения на космодроме «Восточный»
Пенсионерку в Петербурге развели на покупку лекарств на 600 тысяч
Участок возле Пулковской обсерватории продадут за 95 млн рублей