Бразильский президент обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо спонсирует неправительственные организации (НПО), которые могут быть причастны к поджогам лесов Амазонии.

Бразильский лидер обвинил актера в косвенной причастности к лесным пожарам, при этом не предоставив каких-либо доказательств, подтверждающих его теорию, сообщает Associated Press.

«Ди Каприо — крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии», — заявил президент.

По словам политика, НПО намеренно поджигают леса Амазонии для получения финансовой помощи от Ди Каприо. Он заявил, что они якобы фотографируют пожары, и отправляют снимки в организации по защите лесов, после чего связываются с актером и тот переводит $500 тысяч на счет этой организации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Леонардо Ди Каприо намерен пожертвовать 5 млрд долларов из своего Фонда защиты природы, чтобы потушить пожары в бассейне Амазонки.