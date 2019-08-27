5 млрд долларов отдаст Ди Каприо на тушение пожаров в Амазонии

Леонардо Ди Каприо намерен пожертвовать немалую сумму из своего Фонда защиты природы, чтобы потушить пожары в бассейне Амазонки.

В понедельник 26 августа стало известно о намерениях известного актера выделить 5 миллиардов долларов на тушение разыгравшихся в бассейне реки Амазонки лесных пожаров, сообщает FOX News.

На данным момент в Бразилии зафиксированы более 80 000 эпицентров пожаров – это самая высокая отметка со времен 2013 года.

Семь бразильских штатов охвачены огнем, их жители обратились за помощью в тушении массовых пожаров. Первыми на подмогу пришли военные, в борьбе с огнем уже задействованы более 44 000 военнослужащих по разным данным.

Кроме того в борьбе с катаклизмом задействованы и самолеты, в их числе два транспортных авиалайнера Lockheed C-130 Hercules, каждое судно способно за раз перевезти около 12 000 литров воды.

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