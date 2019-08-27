Болсонару разгневал Макрона оскорблением его жены

Президент Франции Эмманюэль Макрон возмутился поведением своего бразильского коллеги, после того, как он язвительно пошутил в сторону жены французского лидера.

Недавно президент Бразилии на своей странице в Facebook выложил фото жены Макрона, 66-летней Бриджит Макрон и своей супруги, 37-летней Мишель Болсонаро, а подписал на португальском так: «Сейчас понимаете, почему Макрон преследует Больсонаро? Не унижайте его мужики – ха-ха», сообщает BBC.

Лидер Франции, комментируя этот поступок, назвал его «прискорбным» и «чрезвычайно грубым». Также политик заметил, что это оскорбление в сторону его жены, и что он уважает бразильский народ и желает ему обретения действующего президента.

Напомним, что некоторое время назад между Макроном и Болсонаро возник конфликт на фоне масштабных лесных пожаров в Бразилии, которые распространились на 7 штатов.

Глава Франции назвал происходящее «международным кризисом», а также обвинил президента Бразилии в неспособности решить проблему. А в ответ был назван «обладателем колониального сознания».

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