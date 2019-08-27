Супруги Обама поделились с подписчиками летним плейлистом

Супруги Обама поделились с подписчиками летним плейлистом
Пара поделилась музыкой лета 2019. Фото: официальная страница экс-президента в Instagram

Барак Обама на страничке в своем Instagram опубликовал любимые треки семейства летом 2019.

Из опубликованного бывшим президентом США списка ясно, что вкус у политика достаточно разноплановый. Так, в него вошли треки Фрэнка Синатра и Дрейка, Джила Скотта и Рианны.

Песня Old Town Road исполненная LiL Nas X также вошла в заветный список, она стала самым успешным синглом Billboard за все времена, а прошлогоднее открытие Lizzo просто вне себя от радости, что ее музыка нравится экс-президенту Соединенных Штатов.

Список музыки, которую пара слушала этим летом. Фото: официальная страница Барака Обамы в Instagram

Под фото летнего плейлиста Барак Обама написал следующее: «К концу лета вот что получилось из всего, что мы слушали с Мишель – кое-что новое, кое-что старое, что-то быстрое и нечто медленное. Надеюсь, вам понравится».

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что известный футуролог считает, что киборги полностью заменят людей на Земле.

барак обама музыка США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи
Болсонару разгневал Макрона оскорблением его жены
Ульяновские подростки посетили Северный полюс
Супруги Обама поделились с подписчиками летним плейлистом
Первый этап строительства школы в Янино подходит к концу
На дне рождения Гатчины будет много современного искусства
Известный футуролог заявил, что киборги полностью заменят людей
Скорость интернета на МКС достигает 600 мегабит в секунду