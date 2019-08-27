Супруги Обама поделились с подписчиками летним плейлистом

Барак Обама на страничке в своем Instagram опубликовал любимые треки семейства летом 2019.

Из опубликованного бывшим президентом США списка ясно, что вкус у политика достаточно разноплановый. Так, в него вошли треки Фрэнка Синатра и Дрейка, Джила Скотта и Рианны.

Песня Old Town Road исполненная LiL Nas X также вошла в заветный список, она стала самым успешным синглом Billboard за все времена, а прошлогоднее открытие Lizzo просто вне себя от радости, что ее музыка нравится экс-президенту Соединенных Штатов.

Под фото летнего плейлиста Барак Обама написал следующее: «К концу лета вот что получилось из всего, что мы слушали с Мишель – кое-что новое, кое-что старое, что-то быстрое и нечто медленное. Надеюсь, вам понравится».

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что известный футуролог считает, что киборги полностью заменят людей на Земле.