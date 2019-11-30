В Петербурге сносят здание «Буревестника»

Здание бывшего научно-производственного предприятия «Буревестник» на Малоохтинском проспекте начали сносить.

Об этом стало известно сегодня, 30 ноября. Корпуса завода, как и прилегающая к нему территория «Буревестника» раньше принадлежала организации АО «ИЦ Буревестник». Однако в 2018 году права на владение зданием перешли ООО «Галактика», которое выкупило их.

На сегодняшний день предприятие принадлежит компании «Специализированный застройщик М68». Как пишет «Фонтанка», на месте разрушенных корпусов планируют возвести жилой квартал с недвижимостью бизнес-класса. Общая площадь восьми корпусов составит 60 тысяч «квадратов». Комплекс планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градозащитникам удалось отстоять дом дореволюционной постройки на Красного Курсанта, 12.