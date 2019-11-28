Суд защитил дореволюционный дом на Красного курсанта от сноса

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по дому на Красного курсанта, 12. Ему угрожал снос из-за изменения года постройки в документации с «до 1917» на «1938».

Суд согласился с позицией градозащитников и признал, что кадастровый учет был произведен незаконно. Управление Росреестра по Петербургу обязали отменить изменение сведений о постройке, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск к городскому Управлению Росреестра был подан группой градозащитников Татьяной Борисовой, Борисом Вишневским, Анной Капитоновов, Александром Кононовым, Николаем Лаврентьевым, Людмилом Семыкиной и Павлом Шапчицом.

В качестве доказательств они представили в суде технические паспорта, а также исторические планы и проектную документацию на дом, полученные в Государственном военно-историческом архиве. Об этом gazeta.spb.ru рассказал один из истцов Павел Шапчиц.

Истцы доказали, что в 1938 году был проведен капитальный ремонт дома. Однако построено здание было гораздо раньше. Установить точную дату не удалось, но градозащитники полагают, что дом возвели в 1830-е — 1860-е годы.

«Более того, Александр Александрович Кононов определил еще и фамилию архитектора — Егор Диммерт. Можно сказать, мы попутно раскрыли неизвестную страницу истории», — отметил Шапчиц.

Будет ли ответчик подавать апелляцию, пока неизвестно. Но градозащитники полагают, что вторая инстанция оставит решение без изменений в виду наличия доказательств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошла акция против сноса бывшего здания НИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, 49.