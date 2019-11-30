В Гааге задержали подозреваемого в нападении на толпу с ножом

Полиция нидерландской Гааги задержала мужчину, подозреваемого в нападении на людей на одной из главных торговых улиц города.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, задержанного доставили в полицейский участок, где его ждет допрос.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Неизвестный напал на посетителей магазина Hudson’s Bay на одной из торговых улиц Гааги. Жертвами нападения стали три человека, их госпитализировали. Издание отмечает, что все пострадавшие — несовершеннолетние.

Полиции предстоит установить личность подозреваемого и его мотивы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стрельба произошла на парковке начальной школы в США. Известно, что на момент стрельбы занятия у школьников уже закончились, и большинство уже покинули территорию учебного учреждения.