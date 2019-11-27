Стрельба произошла на парковке начальной школы в США

Неизвестны открыл стрельбу на стоянке автомобилей рядом с начальной школой в округе Кларк штата Вашингтон. Два человека пострадали.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в американском городе Ванкувер на северо-западе страны. Местная полиция получила сообщение о том, что неизвестный мужчина начал стрелять по прохожим рядом с начальной школой. Жертвами стрельбы стали два человека, их госпитализировали в больницу.

Известно, что на момент стрельбы занятия у школьников уже закончились, и большинство уже покинули территорию учебного учреждения. По данным издания, правоохранители уже приступили к расследованию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные пробрались в частный дом, где проходила домашняя вечеринка и открыли стрельбу по хозяева и гостям. Стрелкам удалось скрыться..