Bentley выпустит сверхдорогую коллекционную модель авто

Всего будет выпущено лишь около 12 экземпляров. Фото: pixabay.com

Всего будет выпущено лишь около 12 экземпляров. Фото: pixabay.com

Люксовый бренд готовит к выпуску модель уникального спорткара. Автомобиль оценивается в 123 миллиона рублей.

Новый спорткар EXP 100 GT будет оснащен откидным верхом, а также мощным двигателем W12. Представители британской автомобильной компании говорят, что коллекционная модель задумывалась как туристическая. Впервые новую разработку представили публике на юбилее Bentley.

Салон транспортного средства, стоимостью больше 120 миллионов рублей, украсят вставками из дерева, чей возраст составляет свыше 5,5 тысяч лет. Спорткар изготовят для узкого круга клиентов, поэтому её выпуск не анонсируется столь широко. Предположительно, преданные поклонники Bentley смогут приобрести коллекционную модель в 2021 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Макс представил новый пуленепробиваемый пикап Tesla.