Петербуржец, устроивший дебош в кафе на Товарищеской, отправится под стражу на 2 месяца

Арестованный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Фото: pixabay.com

Арестованный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Фото: pixabay.com

Уроженец Кавказа, открывший стрельбу в заведении на Товарищеской улице в Невском районе Петербурга, проведет в заключении два месяца.

О решении суда gazeta.spb.ru сообщили в субботу, 30 ноября, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В руки сотрудников правоохранительных органов попала видеозапись, где мужчина, находясь в одном из кафе на улице Товарищеской, стреляет из автомата, высунувшись в окно. Как выяснилось, стрельба велась из выхолощенного оружия.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее 32-летний арестованный уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и похищение человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нарушителя в кафе задержали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. Злоумышленник, к счастью, никого не ранил.