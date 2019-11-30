Кавказец устроил стрельбу в кафе на Товарищеском проспекте

В Петербурге задержали уроженца Северного Кавказа, открывшего огонь в кафе в Невском районе города.

Как сообщили в главке МВД по региону, все произошло еще ночью 1 октября в одном из заведений по Товарищескому проспекту. Правоохранители заполучили видеозапись, на котором задержанный выстрелил из автомата из окна кафе. Никто не пострадал.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Позже был найден предполагаемый злоумышленник — 32-летний уроженец Грузии, ранее судимый за похищение человека и мошенничество.

Подозреваемый был задержан в том же кафе. Полиция также доставила в отдел еще 12 выходцев с Северного Кавказа, у которых нашли пистолеты и нож. Семеро из них находились в Петербурге без регистрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге водитель заниженной «Приоры» открыл огонь из автомата.