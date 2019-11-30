Кавказец устроил стрельбу в кафе на Товарищеском проспекте

Кавказец устроил стрельбу в кафе на Товарищеском проспекте
Стрелка задержали. Фото: pixabay

В Петербурге задержали уроженца Северного Кавказа, открывшего огонь в кафе в Невском районе города.

Как сообщили в главке МВД по региону, все произошло еще ночью 1 октября в одном из заведений по Товарищескому проспекту. Правоохранители заполучили видеозапись, на котором задержанный выстрелил из автомата из окна кафе. Никто не пострадал.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Позже был найден предполагаемый злоумышленник — 32-летний уроженец Грузии, ранее судимый за похищение человека и мошенничество.

Подозреваемый был задержан в том же кафе. Полиция также доставила в отдел еще 12 выходцев с Северного Кавказа, у которых нашли пистолеты и нож. Семеро из них находились в Петербурге без регистрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге водитель заниженной «Приоры» открыл огонь из автомата.

кафе новости спб петербург стрельба
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Город потратит 6,5 млн рублей на украшение Казанского собора к Новому Году
Кавказец устроил стрельбу в кафе на Товарищеском проспекте
В Красносельском районе в январе 2020 года появится новая школа
Стрельба произошла в одной из московский гостиниц
Бразильский президент обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
В России за год от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек
В ТРК «Лето» на Пулковском внезапно отключили свет
Полковника СК задержали при получении крупной взятки на Урале