На набережной канала Грибоедова 11 спасателей тушили квартиру

В Санкт-Петербурге ночью, 1 декабря, в доме №164 на набережной канала Грибоедова в Адмиралтейском районе случился пожар. Загорелась комната в квартире.

Сообщение о произошедшем поступило в спасательные службы в 1:44. Тушением пожара занимались 11 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники. В главном управлении МЧС России по Петербургу сообщили, что в комнате пожар охватил три квадратных метра.

На тушение пожара ушел час. Огонь удалось полностью потушить в 2:37.

Информации о причинах пожара нет.