На набережной канала Грибоедова 11 спасателей тушили квартиру

На набережной канала Грибоедова 11 спасателей тушили квартиру
Причины пожара неизвестны. Фото:pixabay.com

В Санкт-Петербурге ночью, 1 декабря, в доме №164 на набережной канала Грибоедова в Адмиралтейском районе случился пожар. Загорелась комната в квартире.

Сообщение о произошедшем поступило в спасательные службы в 1:44. Тушением пожара занимались 11 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники. В главном управлении МЧС России по Петербургу сообщили, что в комнате пожар охватил три квадратных метра.

На тушение пожара ушел час. Огонь удалось полностью потушить в 2:37.
Информации о причинах пожара нет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Монтерейском заливе, неподалеку от калифорнийского города Санта-Крус, на дне океана нашли сеть тектонических трещин. Ученые размышляют о природе разломов, однако на данный момент не могут объяснить их происхождение.
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