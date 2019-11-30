У берегов Калифорнии обнаружили таинственные тектонические разломы

В Монтерейском заливе, неподалеку от калифорнийского города Санта-Крус, на дне океана нашли сеть тектонических трещин.

Ученые размышляют о природе разломов, однако на данный момент не могут объяснить их происхождение. Геологи наблюдают за таинственной зоной, чтобы точнее определить её размеры, форму и активность. Однако, вне зависимости от природы разломов, они сигнализируют об опасности.

Наличие трещин на дне океана создает угрозу внезапного возникновения цунами или землетрясений, пишет научное издание Science. Особенное беспокойство ученых вызывает тот факт, что разломы находятся в непосредственной близости от населенных пунктов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из Канады выяснили, какие зоны мозга отвечают за неприятие никотин и формирование отвращения к курению.