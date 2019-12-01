В аэропортах Москвы отменили и задержали больше 20 рейсов

В воскресенье, 1 декабря, в Москве отменили порядка 20 рейсов. Об этом стало известно из сервиса «Яндекс.Расписания».

По информации на 8:25, изменения в расписаниях произошли в трех аэропортах. В Домодедово и Внуково задержали 7 рейсов, а в Шереметьево 2.

Причины от мены рейсов неизвестны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое жителей Петербурга попали в больницу, отравившись угарным газом. Источником вредного вещества стал мусор. Мусор загорелся примерно в шесть часов вечера в субботу, 30 ноября, под мостом на пересечении Выборгского шоссе и Суздальского проспекта. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. От угарного газа пострадали три человека, их доставили в медучреждение.