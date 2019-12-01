На Смольной два человека угодили под колеса машины

На Смольной два человека угодили под колеса машины
Фото: https://vk.com/spb_today

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Все случилось сегодня утром, 1 декабря. Обо всем рассказали сначала очевидцы в социальных сетях, а затем подробностями поделились в отделе пропаганды ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Смольной набережной примерно в половину 11 утра. Два человека шли по тротуару, когда на них наехал «Хендай». Что стало причиной инцидента – непонятно. Возможно, водитель не смог справиться с управлением автомобиля. После того, как машина сбила с ног двух пешеходов, она влетела в столб и забор, а затем перевернулась.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за ДТП на Оптиков петербуржцам придется есть холодную пиццу. Доставщик еды так спешил к заказчикам, но угодил в аварию.

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