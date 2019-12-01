Жительница Волхова приютила мигрантов и была оштрафована

Жительница Волхова приютила мигрантов и была оштрафована
Фото: pixabay.com

Женщина фиктивно ставила на учет граждан Узбекистана.

Обо всем сообщает прокуратура Ленинградской области. Суд признал виновной жительницу Волхова в том, что она регистрировала на своей жилой площади мигрантов, которые на самом деле жили в другом месте. За фиктивную постановку на учет граждан Узбекистана нарушительница заплатит 50 тысяч рублей.

Напоминаем, что во Всеволожске в середине октября стало известно о квартире, в которой якобы проживало 173 мигранта. Хозяйку помещения также ждало наказание на нарушение сразу нескольких статей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти будут судить двух мигрантов, обвиняемых в избиении и изнасиловании пенсионерки. Они 6 раз ударили ее по лицу и голове, после чего уволокли глубь в лес, где изнасиловали.

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