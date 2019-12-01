В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на мигранта

Трое мужчин и две женщины могли избить пострадавшего и отобрать у него деньги.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Обо всем сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось еще 25 ноября – в полицию обратился мигрант, который заявил, что его принудили поехать в лес. Там мужчину избили, а затем, угрожая ножом, заставили перевести с карточки 36 тысяч рублей. После они увезли пострадавшего в город, высадив его у станции метро «Ломоносовская».

Наконец подозреваемые задержаны – ими оказались трое мужчин и две женщины. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Уголовное дело уже возбуждено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жительница Волхова приютила мигрантов и была оштрафована. За фиктивную постановку на учет граждан Узбекистана нарушительница заплатит 50 тысяч рублей.