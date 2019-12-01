Над заснеженным Петербургом кружат самолеты

Несколько бортов не могут приземлиться, так как из двух полос в аэропорту работает только одна.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Обо всем сообщается на сайте Flightradar24. Видно, что как минимум пять самолет кружат над Санкт-Петербургом и не могут приземлиться в Пулково. По предварительным данным, причиной задержек стал снег – техника очищает полосы, поэтому сейчас работает только одна.

Напоминаем, что прошлая зима выдалась одной из самых снежных. Ни техника, ни люди не справлялись с огромным количеством осадков, из-за чего было много пострадавших в результате различных инцидентов. МЧС просит петербуржцев быть осторожнее и соблюдать все правила.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первый день зимы в Петербурге начался со снегопада. Горожане делятся фотографиями в социальных сетях и радуются приближающимся праздниками.