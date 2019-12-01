В Пулкоко заверили, что нет проблем с посадкой самолет

Несколько бортов все еще кружат над аэропортом.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Аэропорт Пулково прокомментировал информацию о задержках нескольких рейсов, сообщает «Мойка78». В пресс-службе отметили, что делается все, чтобы проблем никак не было. Также уточняется, что самолеты можно посадить – если этого не происходит, значит, такого решение отдельно взятых авиакомпаний. Снегоуборочная же техника очищает взлетно-посадочные полосы по очереди, так что они доступны.

Тем не менее, согласно данным сайта Flightradar24, сейчас над Санкт-Петербургом кружат около 16 самолет. Всего задержаны почти 50 рейсов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первый день зимы в Петербурге начался со снегопада. Горожане делятся фотографиями в социальных сетях и радуются приближающимся праздниками.