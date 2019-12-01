Активисты вышли отстаивать петербургский СКК

Горожане даже пытались помешать движению автомобилей, их пришлось останавливать сотрудникам ДПС.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Обо всем сообщили активисты в сообществе во «Вконтакте». Они уверены, что каждый день на объекте идут работы. Неравнодушные граждане требуют прекратить незаконный демонтаж здания. В знак протеста они даже вышли на проезжую часть, мешая автомобилистам спокойно проезжать мимо СКК, но в происходящее вмешались сотрудники ДПС.

Напоминаем, что власти Санкт-Петербурга объявили, что собираются реконструировать СКК к 2023 году, когда должен пройти чемпионат мира по хоккею. Горожане уверены, что из-за это здание очень пострадает и потеряет свой исторический облик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКК активно готовят к реконструкции: в Сети появилось видео демонтажа подкупольного оборудования. Выяснилось, что это были противоаварийные меры, предпринятые для передачи объекта инвестору в надлежащем состоянии.