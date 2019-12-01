На Революции женщина пришла в гости к мужчине и набросилась на него с ножом

На Революции женщина пришла в гости к мужчине и набросилась на него с ножом
Женщина ударила мужчину ножом в результате ссоры. Фото: Pixabay

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Все случилось сегодня, 1 декабря, ночью. Новостью поделились в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мужчина пригласил к себе домой малознакомую женщину. По предварительным данным, они выпивали, когда возник конфликт. Гостья не смогла решить его словами, схватилась за нож и нанесла ранение радушному хозяину. Он смог позвонить в полицию и заявить об инциденте. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали на шоссе Революции, подозреваемая находилась на месте. Выяснилось, что она приехала из Саратовской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяная ссора закончилась смертельной поножовщиной на Ярославском. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

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