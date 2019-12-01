Петербуржцы смогут проследить онлайн, как убирают снег в городе

Петербуржцы смогут проследить онлайн, как убирают снег в городе
Жители смогут проследить за уборкой в районах города. Фото: пресс-служба правительства СПб

Жители Северной столицы смогут проверить, какая снегоуборочная техника вышла на улицы города.

Сегодня, 1 декабря, спецмашины выехали в районы Петербурга после снегопада. Теперь горожане смогут проследить за работой сотрудников и количеством техники прямо из дома.

Увидеть передвижение техники онлайн можно на специальной карте. Ее опубликовали на сайте комитета по благоустройству.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что первый день зимы порадовал петербуржцев снегопадом. Горожане публиковали фотографии на своих страничках в социальных сетях.

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