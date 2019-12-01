Соколов просится из психбольницы «Бутырки» обратно в Петербург

Экс-доцент СПбГУ и историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении 24-летней Анастасии Ещенко, просится из столичного СИЗО «Бутырка» обратно в Петербург.

По словам члена московской Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, сообщает «Интерфакс», в ходе беседы историк заявил, что хочет вернуться обратно, откуда его перевели из СИЗО «Кресты».

Она добавила, что Соколов не жалуется на условия в камере, где много времени проводит за книгами. Двухместное помещение с ним разделяет обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера.

В настоящее время Соколов содержится в психбольнице СИЗО «Бутырка», где ему проведут психиатрическую экспертизу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Олега Соколова доставили в Москву для проведения определенной экспертизы.