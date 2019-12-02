Семьям погибшим в ДТП в Забайкалье окажут материальную поддержку

Власти Сретенского района Забайкальского края намерены выплатить семьям жертв аварии с автобусом по 60 тысяч рублей на их похороны.

Как сообщает ТАСС, всего из районного бюджета на похороны погибших будет потрачено более миллиона рублей. По словам главы района Алексея Закурдаева, муниципалитет оплатит родственникам погибших похороны, приобретение гробов, а также доставку тел на кладбище.

Чиновник добавил, что тела двух человек остаются неопознанными. Всего в дорожном происшествия погибли 19 человек. Сейчас власти пытаются решить вопрос доставки родственников к пострадавшим, которые находятся в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Забайкальском крае объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом. Траур по жертвам смертельного дорожного происшествия с рейсовым автобусом объявлен в понедельник, 2 декабря.