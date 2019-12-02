В Забайкальском крае объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

В Сретенском районе Забайкальского края, где в ДТП с автобусом погибли 19 человек, объявили траур. Об этом сообщили в пресс-службе Сретенского района.

Траур по жертвам смертельного дорожного происшествия с рейсовым автобусом объявлен в понедельник, 2 декабря, на территории муниципального района «Сретенский район».

Авария произошла в воскресенье, 1 декабря, на мосту через реку Куэнга. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Сретенск — Чита, упал в реку. Жертвами аварии стали 19 человек, еще столько же пострадали — их доставили в больницы.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за разрыва одного из колес транспортного средства, из-за которого водитель не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело по факту аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель пассажирского автобуса, слетевшего с моста в Забайкальском крае, умер на месте аварии.