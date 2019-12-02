В России хотят ужесточить наказание за продажу наркотиков в Сети

В Госдуме предложили ужесточить наказание за распространие наркотических средств через Сеть интернет. Нарушителям закона грозит до 25 лет тюрьмы.

Как сообщают «Известия», автором идеи является первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов. Инициативу об ужесточении наказания обсудят на парламентских слушаниях в понедельник, 2 декабря.

По словам депутата, продажи наркотиков в интернете отследить особенно сложно и затратно. Он отметил, что объемы продаж в Сети намного больше, а рис быть пойманным минимальный.

Также отмечается, что в стране отмечается рост объема продаж наркотиков, несмотря на все принимаемые меры. Помимо этого, именно в России существует «крупнейшая интернет-площадка в мире по продаже наркотиков».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Жириновский предлагает отменить наказание за превышение самообороны.