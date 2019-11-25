Жириновский предлагает отменить наказание за превышение самообороны

Жириновский предлагает отменить наказание за превышение самообороны
Владимир Жириновский . Фото: wikipedia.org

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил внести законопроект, согласно которому в стране отменят наказание за превышение самообороны в том случае, если человеку хотели причинить вред или убить.

Как сообщают «Известия», изменения должны затронуть статью 37 УК РФ, ее должны дополнить соответствующим пунктом.

Жириновский считает, что действующая в стране норма о превышении пределов самообороны «загоняет» в тюрьму граждан, которые пытались защитить себя, свой дом, или семью от злоумышленников.

Также депутат напомнил о действующем законодательстве в США, где хозяин дома имеет право убить преступника, проникнувшего в его дом. Жириновский отметил, что в таком случае владелец жилья остается безнаказанным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследование» после дела доцента Соколова.

госдума жириновский ЛДПР самооборона
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Жириновский предлагает отменить наказание за превышение самообороны