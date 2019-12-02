Власти Забайкалья выплатят более 25 млн рублей пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом

Власти Забайкальского края намерены выплатить около 25-27 млн рублей пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом, в результате которого погибли 19 человек.

Семьи погибших должны получить по одному миллиону рублей, пострадавшие средней и тяжелой степени — по 400 тысяч, пострадавшие легкой степени – по 200 тысяч рублей. Об этом заявил и.о заместителя председателя регионального правительства Андрея Кефера, сообщает ТАСС.

Он отметил, что выплаты будут направлены из резервного фонда правительства Забайкалья.

Напомним, 1 декабря в Забайкальском крае у пассажирского автобуса лопнула шина, после чего он съехал с моста, перевернулся и упал на лед. Внутри находились 44 пассажира и водитель, погибли 19 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В регионе сегодня объявлен траур. ДТП произошло на мосту через реку Куэнга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Забайкальском крае объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом. Траур по жертвам смертельного дорожного происшествия с рейсовым автобусом объявлен в понедельник, 2 декабря.