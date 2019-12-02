Бывший доцент Соколов хочет написать книгу, посвященную убийству аспирантки СПбГУ

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов заявил, что планирует писать книгу об убийстве с аспирантки Анастасии Ещенко.

«Я хочу целую книгу написать о том, что произошло. Мне бы ручку хорошую и бумаги формата А4.Это будет автобиографический роман о жизни и любви», — заявил он, сообщает Московский комсомолец».

Сейчас Соколов находится в психбольнице СИЗО «Бутырка».

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. В понедельник суд арестовал его. Несмотря на то, что на заседании Соколов плакал и призывал его арестовать, его адвокаты просили суд о домашнем аресте для доцента. В итоге его отправили под стражу на два месяца, до 8 января.

9 ноября доцента СПбГУ выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.