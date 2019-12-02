Один человек погиб в ДТП с 40 машинами в Канаде

Массовая авария, в которой столкнулись 40 автомобилей, произошла в канадской провинции Онтарио. Серьезное ДТП унесло жизнь одного человека, еще 16 травмировались.

Как сообщает телеканал CTV со ссылкой на данные местной полиции, в воскресенье на скоростной автомагистрали в окрестностях Кингстона произошло столкновение порядка 40 машин. Один из участников аварии погиб на месте происшествия. Медики госпитализировали 16 пострадавших, они в тяжелом состоянии.

Остальных водителей и пассажиров, которые попали в дорожное происшествие, доставили в социальные центры. Трасса оказалась частично перекрыта в результате аварии.

Причиной инцидента стал снегопад. Как сообщают синоптики, в Кингстоне ожидается выпадение до 15 см снега.

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