ДТП на Лиговском перекрыло две полосы движения

На Лиговском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло днем 2 декабря. На Лиговском проспекте столкнулись две ГАЗели, Hyundai и Volkswagen

«На Лиговском проспекте 158 заняты две полосы, мешают повороту налево Две газели, поло и Солярис», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалась о том, что в Выборгском районе Петербурга движение общественного транспорта ограничили полицейская машина «ВАЗ» и Renault Logan. Участники столкнулись на трамвайных путях.