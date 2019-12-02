ДТП на Лиговском перекрыло две полосы движения

ДТП на Лиговском перекрыло две полосы движения
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Лиговском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло днем 2 декабря. На Лиговском проспекте столкнулись две ГАЗели, Hyundai и Volkswagen

«На Лиговском проспекте 158 заняты две полосы, мешают повороту налево Две газели, поло и Солярис», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалась о том, что в Выборгском районе Петербурга движение общественного транспорта ограничили полицейская машина «ВАЗ» и Renault Logan. Участники столкнулись на трамвайных путях.

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