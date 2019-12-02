Пенсионерку осудили на семь лет колонии за сбыт героина

Челябинский областной суд приговорил 70-летнюю пенсионерку к семи годам колонии общего режима.
Она обвиняется в незаконном сбыте наркотического средства в особо крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, пожилая женщина продала более 1,1 кг покупателю наркотическое средство с героином. Покупателем оказался сотрудник УФСБ России по Челябинской области, действующий в рамках оперативно-розыскного мероприятия.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд Кемерово приговорил 79-летнюю пенсионерку к пяти годам лишения свободы за покушение на сбыт героина в крупном размере. После смерти сына, который страдал наркотической зависимостью, пожилая женщина нашла дома банку с наркотиками и продавала его в течение полугода.