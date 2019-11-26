Пенсионерка получила пять лет колонии за попытку сбыта героина

Во время обыска у пенсионерки изъяли 17 свертков с героином. Фото: Pixabay

Во время обыска у пенсионерки изъяли 17 свертков с героином. Фото: Pixabay

Суд Кемерово приговорил 79-летнюю пенсионерку к пяти годам лишения свободы за покушение на сбыт героина в крупном размере.

После смерти сына, который страдал наркотической зависимостью, пожилая женщина нашла дома банку с наркотиками и продавала его в течение полугода, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Во время обыска у пенсионерки изъяли 17 свертков с героином, которые, во версии следствия, были предназначены для продажи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 58-летнюю пенсионерку подозревают в нападении мужчину, которое она совершила в пятиэтажном доме на улице Воказальной. В результате конфликта, причины которого сотрудники правоохранительных органов не озвучили, женщина нанесла обидчику удар ножом и скрылась.