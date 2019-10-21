В Отрадном пенсионерка ударила мужчину ножом и сбежала

В Отрадном пенсионерка ударила мужчину ножом и сбежала
Задержанную доставили в 111 отделение полиции. Фото: Baltphoto

В Кировском районе Ленинградской области задержали злоумышленницу, совершившую нападение с ножом на мужчину.

Об инциденте gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в понедельник, 21 октября. Женщину задержали 18 октября, в вечернее время, возле одного из домов по улице Ленина города Отрадное.

58-летнюю пенсионерку подозревают в нападении мужчину, которое она совершила в пятиэтажном доме на улице Воказальной. В результате конфликта, причины которого сотрудники правоохранительных органов не озвучили, женщина нанесла обидчику удар ножом и скрылась.

Однако оказывать сопротивление бойцам Росгвардии, проводившим задержание, подозреваемая не стала.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что жителя Ленинградской области приговорили к 11 годам заключения за жестокое убийство.

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