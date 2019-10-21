Житель Ленобласти получил 11 лет колонии особого режима за зверское убийство

Суд приговорил жителя Ленобласти к 11 годам колонии особого режима.

Он обвиняется в убийстве.

Суд установил, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, в ходе внезапно возникшего конфликта в процессе совместного распития спиртных напитков нанес своему знакомому ножом 46 ударов, а также два удара топором в область шеи и головы.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Как сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Ленобласти, обвиняемый вытащил тело погибшего из дома и, протащив его в сторону лесополосы на 30 метров от дома, бросил на дороге, а сам вернулся в дом, где сжег свою майку со следами крови и лег спать.

Кроме того, в пользу родственника взыскано в счет компенсации морального вреда 1, 5 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Киришском районе Ленобласти обнаружили тело 56-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. Оказалось, что ее убил бывший 27-летний сожитель.