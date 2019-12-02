Суды в Петербурге возвращается к работе после массовой эвакуации

Суды в Петербурге возвращаются к работе после проверки на предмет обнаружения взрывчатых веществ.

После сообщений о «минировании» правоохранители проверили здания Выборгского районного суда на улице Сантьяго-де-Куба, Невского районного суда на улице Ольги Берггольц и Приморского районного суда на улице Савушкина.

«Опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Отметим, что за последние пять дней суды эвакуируют третий раз. Первые сообщения о минировании поступили 28 ноября, из зданий пришлось вывести 1 тыс. 329 человек. Анонимы обещают прекратить «минирования» в обмен на биткоины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.