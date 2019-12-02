Особняк Эрнста Игеля на Каменноостровском перестроят в гостиницу

По итогам совещания было принято решение заключить концессионное соглашение с инвестором без конкурса. Фото: www.gov.spb.ru

По итогам совещания было принято решение заключить концессионное соглашение с инвестором без конкурса. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил концессионное соглашение о реконструкции заброшенного особняка Эрнста Игеля. Его перестроят в отель.

Такое решение губернатор озвучил в понедельник, 2 декабря, на рабочем заседании в Смольном. Старинное здание на Каменноостровском проспекте давно не используется, его интерьеры почти полностью разрушены. Кроме того, в особняке зачастую находят приют бездомные.

Согласно предложению о реконструкции объекта, в реконструированном доме Эрнста Игеля разместят гостиницу на 46 номеров. Вложения в ремонт и обустройство отеля составят около 300 миллионов рублей. Концессионная плата в городской бюджет после запуска гостиницы составит 2,3 миллиона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 1 декабря на протестную акцию вышли активисты, отстаивающие снос СКК «Петербургский».