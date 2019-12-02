В Петербурге задержан организатор оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы

Сотрудники полиции задержали организатора оскорбительных кричалок в адрес петербургского «Зенита» и нападающего Артема Дзюбы.

Нарушитель управлял фанатским сектором в ходе игры, держа рупор в своих руках, сообщает «Фонтанка». В итоге он получил административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Перед матчем 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» были задержаны сотни фанатов из Москвы.

Во время вчерашнего матча 18 -го тура РПЛ фанаты «Спартака» снова стали выкрикивать оскорбительные слова в адрес Артема Дзюбы. Напомним, что вчера, 1 декабря, «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» со счетом 1:0.

«Зенит» с 42 очками лидирует в таблице РПЛ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.