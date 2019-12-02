Подозреваемый в убийстве из-за шубы показал, как расправился с женщиной

Жительница Мурино погибла на лестничной клетке.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Обо всем сообщает Следственный комитет Санкт-Петербурга. Подозреваемый в преступлении расправился с жертвой в доме номер 13 по бульвару Менделеева. Он шел за ней от станции метро до подъезда, затем поднялся с ней на 10-й этаж. Мужчина показал сотрудником правоохранительных органов, как именно он схватил петербурженку за горло, оттащил от пожарной лестницы и добивал ее куском асфальта. Затем, когда женщина перестала сопротивляться, обвиняемый снял с нее шубу и сбежал.

Напоминаем, что в убийстве подозревается 33-летний гражданин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывший доцент Соколов хочет написать книгу, посвященную убийству аспирантки СПбГУ. Сейчас Соколов находится в психбольнице СИЗО «Бутырка».