В Петербурге осудили сбытчика фальшивых купюр

Мужчина получил два года условно за то, что несколько раз расплачивался поддельными деньгами.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Обо всем сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Александр стал фигурантом уголовного дела из-за того, что он трижды расплачивался с таксистами пятитысячными купюрами, которые в итоге оказывались ненастоящими. Когда мужчину задержали, у него при себе нашли еще одну фальшивку – видимо, он намеревался ее сбыть, но не тут-то было.

В ходе судебного разбирательства арестованный признал свою вину и обещал рассчитаться с обманутыми таксистами. Мужчину приговорили к условному сроку, а также потребовали являться к уголовно-исполнительному инспектора в назначенные дни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что армянку судят в Петербурге за фальшивомонетничество. В октябре 2019 через интернет она приобрела две поддельные купюры номиналом 5 тыс. рублей. После чего расплатилась ими за сигары и защитное стекло для телефона.