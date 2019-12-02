На Гражданском из-за массовой аварии встали троллейбусы

На путях столкнулись три автомобиля, которые не дают общественному транспорту нормально функционировать.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что три машины столкнулись на пересечении Гражданского проспекта и улицы Фаворского в Калининском районе. В результате было парализовано движение трамваев – пассажиры вынуждены пересаживаться в другой общественный транспорт.

Пока что никаких официальных данных не поступало. Остается надеется, что никто не пострадал. Сейчас пробки у путей не наблюдается, если верить сервису «Яндекс. Карты».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Королева будут бороться с пробками запретом парковки. В Приморском районе Санкт-Петербурга на проспекте Королёва от улицы Долгоозерной до улицы Шаврова с 20 декабря 2019 года вступит в силу запрет парковки автомобилей. Запрет касается обоих направлений.