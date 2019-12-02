ДТП на Большевиков преградило путь к метро

ДТП на Большевиков преградило путь к метро
Фото: https://vk.com/spb_today

Автомобилистам приходится объезжать виновников инцидента.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось на перекрестке проспекта Большевиков и Антонова Овсеенко недалеко от станции метро. Троллейбусы встали, автомобилистам приходится объезжать инцидент через парковку «Окей».

«Перекрыто движение в сторону метро Большевиков полностью»,

— говорится в посте.

Петербуржцы винят во всем некачественную уборку снега — они пишут, что на снимках слишком много осадков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Гражданском из-за массовой аварии встали троллейбусы. Люди пишут, что три машины столкнулись на пересечении Гражданского проспекта и улицы Фаворского в Калининском районе. В результате было парализовано движение трамваев – пассажиры вынуждены пересаживаться в другой общественный транспорт.

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