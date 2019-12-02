В Красном Бору заметили обстрелянную собаку

Местные жители отметили, что в псов довольно часто стреляют на одной из автостоянок.

Об этом стало известно 1 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Люди пишут, что заметили окровавленную собаку в Красном Бору. Бедняга лежат без сил на картонках – у нее повреждена лапа и шея, а из рта текут кровавые слюни. Она никого к себе не подпускает, отмечают свидетели.

В произошедшем винят работников автостоянки, которые таким образом якобы пытаются избавиться от бездомных собак. Местные жители уверяют, что все псы стерилизованы и не опасны для общества, так что агрессия людей непонятна.

Уточняется, что неравнодушные жители Красного Бора уже отвезли беднягу к ветеринару. После ее пристроят в приют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы рассказали о голодной собаке, брошенной хозяином на морозе. В комментариях нашлись люди, которые пообещали покормить собаку, но хозяин пока что не объявился.