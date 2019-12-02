Лиговский путепровод предлагают достроить за 3,86 млрд

Он готов всего на 8%. Доделать путепровод нужно будет до конца октября 2021 года.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Обо всем сообщат пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. На сайте госуслуг объявили конкурс, в рамках которого ищут подрядчика, который займется строительством Лиговского путепровода, готового только на 8%. Компании готовы заплатить почти 3,9 миллиарда рублей.

Также ищут подрядчика для реконструкции Гореловского путепровода – на эти цели выделят 415 миллионов рублей. Часть работ уже выполнена, справиться обладателю контракта нужно будет до конца июля 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на двух путепроводах на «Коле» перекроют две полосы. Движение будет ограничено на путепроводе, расположенном на км 19+453 через железную дорогу Заневский мост — МГА, а также на путепроводе, проходящем на км 19+946. Причиной этого стали работы по замене деформационных швов.