Нарусова считает, что Богомолову не хватает место в квартире Собчак

Именно поэтому супруги живут раздельно, но это временно.

Об этом стало известно 2 декабря. Обо всем Людмила Нарусова рассказала в программе «Ты не поверишь» на НТВ. Она отметила, что пока Ксения Собчак и Константин Богомолов живут раздельно. Дело в том, что у телеведущей в квартире постоянно находится няня, маленький Платон, а также иногда приходят репетиторы и учителя. Режиссеру просто не хватило место, поэтому он просыпается и засыпает в арендованной квартире в центре Москвы.

Нарусова отметила, что очень хочет, чтобы дочь родила еще детей, потому что мечтает о большой семье. Она также призналась, что телеведущая строит свой собственный дом – вероятно, когда он будет готов, Собчак и Богомолов наконец съедутся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак призналась, что ее не задевают сравнения с лошадью. Телеведущая посмотрела пародию на себя Ильи Шабельникова и отметила, что ей понравилась проделанная работа.